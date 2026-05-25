$!Galardonan a heroínas del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas en el aniversario del Ejido Mochis

AHOME._ En el marco de los festejos por el 93 aniversario de la dotación de tierras del Ejido Mochis, el Gobierno Municipal llevó a cabo una Sesión Solemne de Cabildo y el traslado de Poderes Municipales a esta comunidad de la Sindicatura Central, donde el heroísmo y la vocación de servicio fueron los protagonistas. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez encabezó el evento, el cual sirvió de escenario para enaltecer el desempeño comunitario de sus habitantes.

Durante la jornada se hizo la entrega de reconocimientos a Marcia Liliana Zayas Padilla y Ana Paola Zayas Meza. Las jóvenes, voluntarias de la Cruz Roja Mexicana y del Cuerpo de Bomberos, fueron aplaudidas por su labor de rescate y servicios prehospitalarios durante el fuerte siniestro ocurrido recientemente en la Plaza Fiesta Las Palmas. Además del homenaje a las rescatistas, el Ayuntamiento reconoció el mérito de otros ciudadanos ilustres que han dejado huella en el desarrollo del Ejido Mochis.

Los galardonados fueron: José Luis Ruíz Ochoa y Jesús Manuel Alcorcha Pacheco, por su labor social. Héctor Javier Torres Leyva, por su contribución en el ámbito de la educación y José Luis Atondo Lastra, por el fomento al deporte, así como Eliseo Bacasegua Flores, por su defensa y apoyo a los pueblos originarios, y también fue reconocida Luisa Gonzaga Ruíz Ochoa, quien recibió un sentido homenaje póstumo por su vocación como maestra. Durante su intervención a nombre de los habitantes, la Síndica Municipal, María de Jesús Castro Acosta, agradeció a las autoridades por honrar a la comunidad al convertirla en sede temporal de los Poderes Municipales. Asimismo, dedicó unas palabras especiales a las jóvenes rescatistas, exaltando la valentía demostrada en el cumplimiento de su deber.