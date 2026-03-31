Garantizan recolección de basura en Ahome durante vacaciones de Semana Santa

LOS MOCHIS._ Durante este periodo vacacional de Semana Santa, los camiones recolectores de basura operarán de manera habitual con sus rutas y horarios tanto en la zona urbana de Los Mochis como en las comunidades rurales del municipio de Ahome, por lo que no habrá pausas en la prestación del servicio.

Iván Roberto Gálvez Meza, director de Servicios Públicos Municipales, detalló que tras las gestiones realizadas por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez ante la empresa OP Ecología, se logró el compromiso de que el personal de la concesionaria labore con total normalidad en estos días de asueto.

Ante esto, exhortó a la población a respetar las rutinas establecidas y sacar sus desechos a la vía pública únicamente en los tiempos que corresponden a su sector, evitando así la acumulación de bolsas en banquetas y camellones. Además, señaló que las cuadrillas del Ayuntamiento se mantendrán de guardia para atender los reportes de la ciudadanía.

De manera coordinada con la recolección de desechos en los hogares, la dependencia municipal implementará un operativo de refuerzo en los principales puntos de reunión de los vacacionistas.

Gálvez Meza confirmó el despliegue de personal de limpieza y la instalación estratégica de contenedores en playas, riberas de ríos y centros ceremoniales.

Como parte de las acciones preventivas, el funcionario informó que entre este lunes y martes se llevó a cabo una intensa campaña de saneamiento en la playa El Maviri.

En dicho punto turístico, las brigadas lograron retirar cuatro toneladas y media de desechos sólidos, así como tres toneladas de maleza y ramas.

”Ojalá los visitantes y los prestadores de servicios nos ayuden a mantener limpio, ya que es un trabajo para su propio beneficio y bienestar, a fin de que disfruten de sus vacaciones en espacios seguros, protegidos y en condiciones dignas”, asentó.