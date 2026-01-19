Gobernador Rocha gestionó ante Sheinbaum para conseguir dinero para la UAS

Durante diciembre el Gobernador Rubén Rocha Moya gestionó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conseguir recursos para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ese mes la institución enfrentó una crisis económica al no tener recursos para pagar aguinaldos y salarios.

El Gobernador señaló que hizo gestiones ante la Presidenta y ante la Secretaría de Hacienda para diseñar un plan de financiamiento y respaldo económico para la UAS, con recursos estatales y federales.

Dentro de este plan el Gobierno de Sinaloa apoyó a la UAS con 200 millones de pesos como préstamo, lo que representó una fracción de los más de 900 millones de pesos que necesitó la UAS.

Por su parte la Federación también respaldó a la UAS con recursos para cumplir obligaciones.

Este mes de enero la UAS continúa arrastrando crisis financiera pues no tuvo solvencia para pagar a tiempo la primer quincena del 2026.