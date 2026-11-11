Gobernadora destaca inversión de $900 millones para seguridad y pide a la oposición ‘cambiar la mirada’ por Sinaloa

LOS MOCHIS._ El presupuesto en materia de seguridad representa una oportunidad clave para consolidar y fortalecer el andamiaje institucional de las policías en la entidad. Tras el anuncio de una bolsa extraordinaria de 900 millones de pesos por parte del Gabinete de Seguridad Federal, la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, afirmó que estos recursos permitirán garantizar corporaciones capacitadas y a la altura de las demandas ciudadanas.

“Hay una voluntad del Gobierno Federal para ir resolviendo muchas necesidades que tiene Sinaloa, sobre todo en esta estrategia que nos hemos planteado de superar los problemas de inseguridad, pero que revisemos estructuralmente cómo generar un andamiaje para que nuestras policías estatales se consoliden y se mejoren y que esto permita mantener una certeza en la ciudadanía”, mencionó la Gobernadora.

Cuestionada sobre los recientes hechos violentos registrados en el estado y las críticas formuladas por sectores de la oposición, la Gobernadora reconoció las complicaciones operativas manifestadas en municipios como Mazatlán. Sin embargo, enfatizó que la estrategia coordinada refleja avances tangibles al comparar los indicadores de enero a octubre del periodo 2025 contra el mismo lapso de 2026, donde se muestra una reducción del 18 por ciento en homicidios.

“Reconocemos que la tarea no ha concluido y que hay una complejidad porque también la inseguridad tiene que ver con una serie de organizaciones delictivas de alto nivel que no solamente operan en Sinaloa, sino a nivel mundial”, manifestó.

Domínguez Nava reiteró que los 900 millones de pesos los cuales comenzarán a ejecutarse antes de que concluya el año se suman a otros beneficios presupuestales para la entidad, por lo que instó a los diversos actores políticos a sumar propuestas y mantener un diálogo plural en beneficio de las familias sinaloenses.