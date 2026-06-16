Gobierno de Ahome ajusta instalación de luminarias para mejorar el alumbrado público

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de optimizar la cobertura de los servicios públicos y abatir el rezago histórico en materia de alumbrado, el Presidente Municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, anunció una modificación estratégica en el programa mensual de instalación de luminarias del Ayuntamiento.

Durante este mes, el lote de 200 lámparas adquiridas con recursos municipales se destinará exclusivamente a la zona urbana de Los Mochis.

Esta decisión se tomó tras confirmarse la llegada de 2 mil 470 equipos de iluminación por parte de la Secretaría del Bienestar, los cuales serán canalizados de manera íntegra para atender a las comunidades rurales del municipio.

“Comentarles que al inicio del programa dijimos que las 200 luminarias adquiridas por nosotros cada mes serían distribuidas 100 para la zona rural y 100 para las colonias de Los Mochis, pero en esta ocasión, gracias a las casi 2 mil 500 a través de los programas del Bienestar, básicamente para la zona rural, es que decidimos que las 200 de este mes se coloquen en colonias de Los Mochis”, explicó.

el Alcalde desglosó la distribución urbana que se ejecutará en los próximos días, abarcando 11 asentamientos de la ciudad de los cuales serán destinados 30 luminarias para el Fraccionamiento Los Laureles, 25 en la Colonia López Mateos,

20 luminarias (por sector) Fraccionamiento Real del Valle, Colonia Pemex, Infonavit Macapule, Fraccionamiento Tabachines 1 y Colonia Esmeralda, así como

15 luminarias en el Fraccionamiento Prado Bonito y por último 10 luminarias (por sector) en la Colonia Antonio Toledo Corro, Colonia Lázaro Cárdenas y Colonia Álamos.

Menéndez de Llano Bermúdez pidió a la población mantener la confianza en el avance de estas obras, proyectando que varias colonias y comunidades lograrán el 100 por ciento de iluminación este mismo año.

Aseguró que los trabajos se mantendrán vigentes en los próximos meses hasta lograr que todo Ahome, esté bien iluminado para la seguridad, tranquilidad y bienestar de todas las familias ahomenses.