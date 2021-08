Gobierno de Ahome aporta un millón de pesos a la UPES para construcción de auditorio

LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome entregó un millón de pesos a la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa para la construcción de un auditorio en su campus de Los Mochis.

El secretario del Ayuntamiento, Moisés Cadena, acompañado de la Tesorera Onisa Juárez y la directora de Educación, Theira Gómez, entregó el cheque a la Rectora Alma Hortencia Olmedo Aguirre este miércoles.

Se informó que la construcción del auditorio tendrá un costo de 12 millones de pesos, y requerirá otros dos millones para su equipamiento; esperan tenerlo concluido para el 15 de octubre.

Olmedo Aguirre manifestó su agradecimiento señalando que el Ayuntamiento de Ahome es el único que les ha aportado un apoyo económico, puesto que el auditorio del campus Los Mochis lo construyen con recursos propios, mientras que en el campus Mazatlán se construye otro por parte del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

“El destino que le vamos a dar a este apoyo económico es para la terminación, porque se va a entregar en obra negra y la parte más prioritaria será embellecer esa obra negra”, comentó.

“En noviembre de 2019 había un evento del noroeste aquí en Los Mochis y no pudimos hacerlo porque no teníamos auditorio. La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa no ha podido hacer eventos nacionales aquí por esa razón”, apuntó.