$!Gobierno de Ahome arranca programa de luminarias para la zona urbana y rural

El Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, confirmó que el programa ya es una realidad operativa y que el primer lote, correspondiente a las adquisiciones del mes de febrero, ya tiene sus puntos de instalación definidos tras un levantamiento técnico realizado por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

LOS MOCHIS._ Con la encomienda de abatir el rezago en el servicio de alumbrado público y, con ello, elevar los niveles de seguridad en las calles, el Ayuntamiento de Ahome puso en marcha un programa operativo permanente que garantiza la instalación de al menos 200 nuevas luminarias mes con mes.

Para evitar la centralización de los servicios y atender el justificado reclamo de las sindicaturas, el Alcalde explicó que se instruyó una distribución equilibrada del equipo.

“Ya me entregaron el reporte de febrero donde se van a poner las 200 lámparas que compramos. Y eso fue propuesta de Servicios Públicos, me dijo le propongo lo siguiente Alcalde: 100 lámparas para la zona rural y 100 para la ciudad”, indicó.

Aclaró que este suministro constante mensual no sustituye las inversiones mayores proyectadas por la administración.

Se trata de una estrategia de atención continua a reportes ciudadanos que correrá de forma independiente a los grandes proyectos de licitación pública.

”Mes con mes estaremos colocando estas luminarias, además de los programas de mayor volumen que se realizan dos o tres veces al año, con licitaciones de mayor volumen que no son las 200, si no que puedan adquirir hasta mil lámparas”, precisó.

Para garantizar la transparencia en el uso de los recursos materiales, el Presidente Municipal aseguró que mantiene un seguimiento estricto del programa y afirmó que revisa de manera personal los reportes y las evidencias fotográficas que entrega el área de Servicios Públicos para certificar que cada lámpara llegue a las zonas oscuras que estaban programadas.