$!Gobierno de Ahome entrega equipo a Servicios Públicos para atender sindicaturas; invierten $2.9 millones

LOS MOCHIS._ Con una inversión de 2 millones 981 mil pesos ejercidos sin necesidad de recurrir a endeudamiento, el Ayuntamiento de Ahome entregó maquinaria y una unidad de carga a la Dirección de Servicios Públicos para reforzar el mantenimiento e infraestructura urbana en las distintas sindicaturas y comisarías del Municipio. Durante su intervención, el Presidente Municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que los recursos provinieron de las arcas municipales gracias a una disciplina en la planeación presupuestal, lo que permitió dotar de herramientas a la dependencia sin comprometer las finanzas públicas a futuro.

“Hoy se da un paso importante para fortalecer los servicios públicos de las sindicaturas de Ahome, porque para este Gobierno Municipal las comunidades rurales tienen la misma importancia que la ciudad, no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, todos somos iguales y tenemos derecho a los mismos servicios públicos", asentó. Menéndez de Llano Bermúdez reconoció las gestiones realizadas por el director de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, así como la coordinación operativa del Tesorero Municipal, Roberto Morales Leyva.

Asimismo, admitió que aunque el equipamiento facilitará el retiro de maleza, poda y limpia de caminos, aún existen pendientes en la zona rural en materia de accesos, drenes y caminos vecinales. Gálvez Meza precisó que el camión International será clave para eficientar el retiro de ramas y desechos pesados derivado de las faenas de poda, al tiempo que exhortó al personal operativo a priorizar el cuidado del nuevo instrumental de trabajo. La dotación del equipo se formalizó en la explanada del Palacio Municipal, encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.