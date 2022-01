Gobierno de Ahome entrega medicamentos a dispensarios y equipo para sanitización de espacios públicos

LOS MOCHIS._ Para hacer frente al incremento de contagios de Covid-19, el Gobierno de Ahome entregó medicamentos a los 22 dispensarios médicos del municipio y equipo para sanitización de espacios públicos a las siete sindicaturas.

El Alcalde Gerardo Vargas Landeros indicó que se proveerán fármacos a los dispensarios cada semana o cada quincena durante todo el año, y la inversión alcanzará los cinco millones de pesos, aunque advirtió que si se requiere más no van a tener límite para atender el tema de Salud.

“La vida humana no tiene precio, y por eso fue que de inmediato, a la necesidad que nos pidieron de la Dirección de Salud, los atendimos de manera inmediata, y se compraron estos equipos; es más, me pidieron menos equipo, pero les dije: ‘no, no quiero andar batallando, cómprale uno por sindicatura y los que ya tienen que se queden aquí en la ciudad’”, expuso.

“El Ómicron nos tiene que agarrar con la guardia bien arriba y muy confiados en que los jóvenes doctores y doctoras que trabajan en la Dirección de Salud van a estar prestos para que no se nos haga más grande la epidemia”, agregó.

En una velada crítica a la administración de Manuel Guillermo Chapman, Vargas Landeros mencionó que encontró los dispensarios médicos como “elefantes blancos” pero presumían que tenían ambulancias nuevas.

En ese sentido, señaló que ya está asegurado el recurso para mantener la funcionalidad de los dispensarios, tanto con medicamento y equipo como con personal, y las ambulancias de los Servicios de Urgencias Médicas ahora sí están disponibles en las sindicaturas.