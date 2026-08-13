$!Gobierno de Ahome invierte más de $1.4 millones en construcción de dos nuevas aulas en Conalep Las Canteras

“Estamos construyendo dos aulas en el Conalep de la Colonia Cantera Conalep 2, ahí es la zona de mayor crecimiento en la ciudad donde había falta de espacios para los jóvenes que viven en las canteras”, mencionó Páez Roiz.

Durante un encuentro de evaluación con el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, el Secretario de Bienestar del municipio, Joaquín Páez Roiz, detalló que este proyecto estratégico cuenta con una inversión de 1 millón 440 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

LOS MOCHIS._ Para hacer frente a la creciente demanda educativa derivada de la rápida expansión habitacional en el sector suroriente de la ciudad, el Ayuntamiento de Ahome arrancó con la construcción de dos nuevas aulas en el plantel Conalep, ubicado en el Fraccionamiento Las Canteras.

Subrayó que el sector de Las Canteras y sus desarrollos aledaños concentran un alto porcentaje de población juvenil.

Con la edificación de estos nuevos espacios que tendrán una dimensión de 7.93 por 5.85 metros cada uno se evitará que decenas de estudiantes tengan que realizar traslados hacia otros puntos de Los Mochis para continuar con su preparación técnica.

Asimismo, precisó que la administración que encabeza Menéndez de Llano Bermúdez mantiene como prioridad atender el rezago en infraestructura educativa, a la par de las necesidades en rubros como salud, deporte y servicios públicos.

Actualmente, los trabajos físicos de la obra reportan un avance estimado de entre el 10 y el 15 por ciento.

Las cuadrillas de construcción ya han concluido con la fase de cimentación y la colocación de zapatas.

De acuerdo con el cronograma de obra, la siguiente etapa consistirá en el levantamiento de los muros y la conformación de los elementos estructurales.

“El subcomité de obra decidió apoyar a esa escuela, en realidad a que apoya es a los jóvenes de esas colonias no en sí a la escuela y estamos construyendo dos aulas con un valor de 1,440,176 pesos”, asentó.