LOS MOCHIS._ Pensionados del municipio de Ahome podrían encontrarse sin su descuento del 80 por ciento en el pago del impuesto predial al arrancar 2027 si no acuden a validar su estatus ante la Dirección de Ingresos, advirtió el director Sergio Ramón Villa Hurtado.

Explicó que la medida responde a una depuración del padrón de beneficiarios motivada por observaciones de auditoría y ajustes técnicos, proceso en el que detectaron tanto registros de personas ya fallecidas como bajas automáticas aplicadas por el sistema a contribuyentes que siguen con vida.

“Todas las personas que cuentan con el 80 por ciento de descuento por pensión deben pasar a actualizar sus registros. Estamos actualizando el padrón y hay contribuyentes que todavía viven, pero el sistema les dio de baja el descuento. Si vienen a pagar en enero y no tienen actualizada su información, podrían encontrarse con que ya no cuentan con el beneficio”, puntualizó.

Villa Hurtado detalló que este trámite funciona bajo un esquema similar a la acreditación de supervivencia que exigen otras dependencias, con el propósito de corroborar que el titular del predio vive y conserva las condiciones legales para mantener el estímulo fiscal.

En los casos donde el beneficiario original haya fallecido, indicó que los familiares deben presentarse en las oficinas municipales para revisar la situación del inmueble y determinar si procede reasignar el apoyo. Si el predio queda a nombre de la viuda o el viudo, se solicitará acta de defunción del titular, acta de matrimonio, comprobante de domicilio e identificación oficial, además de otros documentos según el expediente.

Cuando sean los hijos quienes busquen acreditar el beneficio sobre la propiedad, deberán comprobar el parentesco y el estatus legal del inmueble de manera presencial.

“Hay ocasiones en las que la persona fallecida dejó algún adeudo y los familiares lo desconocen, por eso es importante que vengan para informarles cuál es la situación del predio y traer la documentación necesaria para que cumplan con que ellos son los nuevos beneficios de esos descuentos”, agregó.

El Director de Ingresos subrayó que la revisión se efectúa únicamente en ventanilla para cotejar la papelería y evitar contratiempos administrativos. Finalmente, reiteró que mantienen abiertas las oficinas de la dependencia para orientar tanto a pensionados activos o dados de baja por el sistema, como a deudos que requieran regularizar sus cuentas prediales.