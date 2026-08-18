$!Gobierno de Ahome realiza en Los Mochis reparaciones de losas de concreto y asfalto

LOS MOCHIS._ Con el propósito de mejorar la movilidad urbana y garantizar la seguridad de los automovilistas, el Gobierno Municipal de Ahome ha intensificado su programa de rehabilitación vial a través de un operativo conjunto entre la Secretaría de Obras Públicas y la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados. El Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, detalló que las cuadrillas de trabajo se encuentran desplegadas en diversos sectores de la ciudad, aplicando técnicas de intervención que responden estrictamente al tipo de superficie y grado de deterioro que presenta cada calle.

“Entre Salvador Romano, que es el de Comun, y Obras Públicas estamos trabajando en conjunto para seguir bacheando la ciudad, tanto en concreto hidráulico, con la reposición de las losas, como con bacheo en las juntas o en las áreas que así lo necesiten”, precisó. Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que la estrategia técnica busca evitar soluciones temporales inadecuadas. En el caso de las avenidas pavimentadas con concreto hidráulico, explicó que el uso de mezcla asfáltica se limita exclusivamente al sellado de uniones, bordes y grietas superficiales, un proceso que ayuda a suavizar el rodamiento y prolongar la vida útil de la vialidad sin comprometer su estructura.