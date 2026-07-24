$!Gobierno de Ahome refuerza la infraestructura vial y pluvial en distintas sindicaturas ante la temporada de lluvias

LOS MOCHIS._ Las obras de infraestructura vial en Ahome entraron en una etapa de aceleración tanto en las comunidades rurales como en la cabecera municipal, mediante un esquema interinstitucional que busca saldar el rezago en pavimentación y servicios básicos en las siete sindicaturas. A través de una acción conjunta entre la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, se ejecutan diversos proyectos financiados con la recaudación del impuesto predial rústico y aportaciones de programas sociales. El titular de COMUN, Juan Salvador Romano Casas, explicó que por disposición del Alcalde Antonio Menéndez, los recursos generados en el campo ahomense se están devolviendo de manera directa a los habitantes rurales con obras de concreto hidráulico e infraestructura básica.

Entre los frentes de trabajo destacados en la zona rural y urbana sobresalen los que se ejecutan en el Puerto de Topolobampo los cuales son dos proyectos sobre la calle Pez Pargo en el sector del Bulevar Principal y la Ciudad Deportiva, los cuales presentan un avance del 50 por ciento. Se prevé concluir la colocación del concreto la próxima semana y abrir la vialidad al tráfico a finales de agosto, tras el periodo de fraguado. Para las sindicaturas en desarrollo, se reponen redes hidrosanitarias y pavimentos en San Miguel Zapotitlán, Higuera de Zaragoza, El Carrizo, El Guayabo, el Ejido Francisco Villa (Campo 1) y el acceso a La Arrocera Y para la infraestructura pluvial en el ejido 9 de Diciembre se encuentra en fase final la construcción de un sistema pluvial con una inversión cercana al millón de pesos, diseñado para agilizar el desahogo de agua en la temporada de lluvias.