Gobierno de Sinaloa analizará apoyos para comerciantes afectados por incendio en Los Mochis

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el Gobierno del Estado analiza otorgar apoyos a los comerciantes afectados por el incendio registrado en una plaza comercial de Los Mochis.

Señaló que sostendrá una reunión con empresarios y con las personas afectadas para identificar las necesidades que quedaron pendientes tras el siniestro.

Indicó que en el encuentro participará el Secretario de Economía para evaluar qué tipo de respaldo puede brindar el Estado a los locatarios perjudicados.

Bonilla Valverde agregó que, a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, también se mantiene el acompañamiento a las personas lesionadas y a los familiares de las seis personas que perdieron la vida en el incendio.

La Gobernadora afirmó que Protección Civil ya trabaja en un plan para reforzar las inspecciones en plazas, restaurantes y otros establecimientos con el fin de prevenir hechos similares en todo el Estado.