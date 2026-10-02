Gobierno de Sinaloa busca reforzar prevención en Ahome para mantener ‘tranquilidad’

Reforzar la prevención para conservar las condiciones de seguridad que actualmente registra Ahome, planteó la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava tras la reunión de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad realizada en el norte de Sinaloa este viernes.

La Mandataria señaló que el reporte recibido sobre el Municipio es favorable, con bajos índices de incidencia delictiva, por lo que descartó que se hayan establecido instrucciones extraordinarias para las autoridades locales.

“El reporte que hemos recibido de aquí de este municipio es que es un municipio tranquilo. Lo que vamos a hacer es un seguimiento para que así se mantenga”, dijo.

“Esas son las revisiones que se hacen para que le sigamos apostando a la estrategia preventiva y que en Ahome sigamos con esta tranquilidad”.

El planteamiento ocurre mientras Sinaloa atraviesa una crisis de violencia que se ha concentrado con mayor intensidad en otras zonas de la entidad, particularmente en municipios del centro y sur, donde también se ha registrado un repunte de feminicidios.

Domínguez Nava adelantó que el Gobierno estatal buscará reunirse con empresarios de Los Mochis para fortalecer la coordinación en materia preventiva y explicarles las estrategias que desarrollan las distintas áreas de seguridad.

Entre las acciones que se plantearán está la instalación de cámaras de videovigilancia en negocios, con la posibilidad de vincularlas al C4 para facilitar la atención ante algún hecho delictivo.

La estrategia, señaló, ya se trabaja en Culiacán y Mazatlán y ahora buscan extenderla a Ahome, aun cuando el municipio no presenta actualmente los niveles de incidencia de otras zonas del estado.

“Queremos que la prevención siga siendo fortalecida en un municipio como Ahome para que no tengamos eventos complicados”, expresó.

La Gobernadora sostuvo que la intención es actuar antes de que se presenten problemas de seguridad y mantener las condiciones que actualmente reportan las autoridades.

“Si bien acá en Los Mochis no tenemos una incidencia, sí queremos que tengamos oportunamente la prevención y que eso nos pueda ayudar para que aquí en Mochis no tengamos estos problemas”, indicó.

Sobre si había instrucciones específicas para el Ayuntamiento o el gabinete de seguridad por los hechos recientes, Domínguez Nava respondió que se acordó mantener el seguimiento de las condiciones de seguridad desde la Mesa de Construcción de Paz.

“No hay indicaciones específicas, sino más bien acuerdos de seguimiento”, señaló.