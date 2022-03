Gobierno de Sinaloa instalará módulos en todos los municipios para regularizar vehículos extranjeros

LOS MOCHIS. _ En los 18 municipios de Sinaloa se instalarán módulos para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que entran en el decreto aprobado por el Gobierno federal, anunció Rubén Rocha Moya.

El Gobernador de Sinaloa manifestó que ya tienen toda la organización lista para empezar a prestar este servicio.

“No tengo la fecha, pero en unos 10 días más (empezamos). Se van a instalar en todos los municipios, vamos a tener módulos en todos los municipios”, indicó.

El Mandatario estatal aclaró que las reglas de operación para la regularización están publicadas junto con el decreto en el Diario Oficial de la Federación, por lo que quienes tienen este tipo de vehículos pueden consultar si su unidad entra, ya que solamente se van a regularizar aquellos que fueron fabricados en plantas de México, Estados Unidos o Canadá.

“Los que no entran por reglas de operación, no entran, que son cosa rara, son los que tienen reporte de robo, los que son carros de lujo, que están chatarra, entonces ya están considerados en el decreto eso”, agregó.

Rocha Moya no respondió si los vehículos que no entren en este decreto y no puedan ser regularizados serán decomisados, pero lo que se pretende es que se registren los que no están registrados.