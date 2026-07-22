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Emergencia

Gobierno de Sinaloa ofrece microcréditos a locatarios afectados por incendio en Plaza Fiesta Los Mochis

La Secretaría de Economía abrió una bolsa de un millón de pesos para créditos de hasta 25 mil pesos con tasa preferencial y tres meses de gracia, además de ofrecer acceso a financiamientos de hasta 1.5 millones de pesos
Belem Angulo |
22/07/2026 16:57
22/07/2026 16:57

El Gobierno de Sinaloa puso en marcha un esquema de apoyo financiero para locatarios de Plaza Fiesta Los Mochis afectados por el incendio registrado el pasado 7 de mayo, con una bolsa de un millón de pesos destinada a microcréditos para contribuir a la reactivación de sus negocios.

Durante una reunión con comerciantes, propietarios y arrendatarios de la plaza, el secretario de Economía, Diego Aguerrebere, informó que el programa responde a mantener el acompañamiento a las personas afectadas por el siniestro.

Como parte de la jornada, personal de la Secretaría de Economía, a través de Red Fosin, instaló una mesa de atención para recibir documentación y orientar a los interesados en acceder a los apoyos.

El esquema contempla microcréditos de hasta 25 mil pesos, con una tasa de interés preferencial del 6 por ciento y un periodo de gracia de tres meses, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Además, los comerciantes fueron informados sobre la disponibilidad del programa Impulso NAFIN + Estados Sinaloa, mediante el cual pueden acceder a créditos de hasta 1.5 millones de pesos para fortalecer la recuperación de sus actividades económicas.

El funcionario aseguró que la dependencia continuará acompañando a los locatarios y respaldando las gestiones que realizan ante distintas instancias estatales para facilitar la recuperación de los negocios afectados.

En la reunión también participaron el subsecretario de Gestión de Financiamiento y Gestión de Fondos, José Ángel López Fierro; el coordinador de Protección Civil Municipal, Mario Cosme Gallardo, y el secretario de Desarrollo Económico de Ahome, Alberto Cruz Soto, además de empresarios y condóminos de Plaza Fiesta Los Mochis.

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