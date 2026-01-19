Norte
Gobierno de Sinaloa prestará $32 millones a IMSS Bienestar para que paguen quincenas

La semana pasada trabajadores de IMSS Bienestar en Sinaloa se manifestaron por falta de pago de nómina
Belem Angulo |
19/01/2026 09:50
El Gobierno de Sinaloa prestará a IMSS Bienestar 32 millones de pesos para el pago de las dos primeras quincenas de 2026.

Este préstamo será para que la dependencia federal pueda solventar sus obligaciones.

La semana pasada trabajadores de salud federal externaron que no habían recibido sus salarios.

Desde IMSS Bienestar se expuso que la falta de pago corresponde a que todavía no llegan al Estado los recursos federales, que están programados hasta marzo.

El Gobernador Rubén Rocha Moya apuntó que se prestará el recurso para el pago de nóminas de enero, y que el préstamo representa una parte de la nómina total.

Serían mil 200 trabajadores de salud afectados con esta situación.

