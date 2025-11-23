Gobierno de Sinaloa reconoce derecho a protestar ante movilización agrícola de este lunes

LOS MOCHIS._ Ante el inminente paro nacional y las tomas de carreteras anunciadas por los agricultores y transportistas para este lunes 24 de noviembre, el Gobierno de Sinaloa, a través del Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, reiteró el respeto a la libre manifestación, aunque hizo un llamado para analizar la problemática del campo en dos dimensiones que van más allá de la coyuntura de los precios.

El funcionario estatal reconoció el derecho que tienen los productores a manifestarse, pese la posible afectación para la economía sinaloense por la movilización.

“En principio de cuentas, reitero, a nombre del Gobierno del Estado, el Gobernador lo ha venido diciendo de manera reiterada, que reconocemos el derecho y la libertad establecida en la Constitución en que la gente se manifieste según lo considere. Por supuesto, en el marco de los derechos de toda la población, en el marco de la Constitución”, indicó Castro Meléndrez.

El Secretario de Economía señaló que es indispensable que las autoridades y los propios productores del campo vean el problema de la agricultura en una perspectiva dual para encontrar una solución de fondo a la problemática.

“Es necesario que levantemos la mirada y veamos este problema en dos dimensiones: uno, la coyuntura que genera el ciclo agrícola, donde tiene razón el productor, con precios, los precios no le garantizan un ingreso, una rentabilidad”, comentó.

Castro Meléndrez explicó que, a pesar de que la agricultura en Sinaloa es altamente competitiva, son las grandes empresas transnacionales quienes generan los insumos, e insistió en que, si el problema radica en los altos costos que disminuyen la rentabilidad, es un tema que debe ser abordado por el Gobierno federal, el Gobierno del Estado y los propios agricultores para buscar una solución de fondo.

“El señor Gobernador ha estado en esta gestión ahora y en años anteriores, por lo tanto, yo le reitero a los agricultores, el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado están haciendo las gestiones necesarias para tener un precio rentable y al tiempo lo vamos a poder ver”, concluyó.

Los agricultores han expresado su intención de manifestarse este lunes y tomarán por lo menos cuatro casetas de cobro de las carreteras sinaloenses, en el centro y norte del estado.

Hasta el momento los objetivos son liberar o bloquear las casetas de San Miguel Zapotitlán, en Los Mochis; Cuatro Caminos, en Guasave; Las Brisas, en Angostura; y El Pisal, en Culiacán.