$!Gobierno estatal y municipal destinan $857 mil a pequeños negocios de Ahome con ‘Equipa Sinaloa’

LOS MOCHIS._ Para transformar el esfuerzo cotidiano en el sustento digno de decenas de familias ahomenses, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ahome concretaron la entrega de 532 equipos productivos del programa Equipa Sinaloa, beneficiando de manera directa a 173 pequeñas y pequeños comerciantes de la región. El paquete de insumos, que representó una inversión pública de 857 mil pesos, busca inyectar vitalidad a los micronegocios, talleres y puestos que sostienen la economía de barrios, colonias y sindicaturas del municipio.

Durante el encuentro, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, subrayó que el respaldo a los trabajadores independientes es una prioridad estratégica para detonar el desarrollo desde la base comunitaria. “Sé que ustedes son un sector que todos los días lucha y, por eso, estamos acá para reiterarles que cuentan con el Gobierno del Estado, con el Gobierno municipal y, por supuesto, con el Gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó la Mandataria estatal.

Por su parte, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, remarcó que los insumos otorgados van más allá del valor material, pues representan la vía directa hacia la autosuficiencia de los hogares locales. “Lo que hoy entrega el Gobierno del Estado dirigido por nuestra estimada gobernadora del estado Graciela Domínguez Nava no es una dádiva, es una herramienta de trabajo. Y esas van a ser máquinas, utensilios se van a convertir precisamente en herramientas para concretar su negocio propio, su independencia y, con eso, su dignidad”, enfatizó.

El Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia, detalló que el equipamiento se distribuyó para alcanzar tanto a la cabecera municipal como a zonas rurales y costeras, beneficiando a emprendedores de Los Mochis, Topolobampo, San José de Ahome, Las Mañanitas y el ejido Benito Juárez. “Hoy vamos a entregar 532 equipos productivos a 173 empresarias y empresarios, con una inversión de 857 mil pesos”, mencionó.