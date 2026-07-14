$!Gobierno federal abre mesas de diálogo sobre planta GPO en Topolobampo; toma de instalaciones continuará

LOS MOCHIS._ Con el fin de destrabar el conflicto y atender las inquietudes ciudadanas, el Gobierno de México anunció este martes 14 de julio la realización de cinco mesas de diálogo en torno a la instalación de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en el puerto de Topolobampo.

El delegado federal para el diálogo, Mauricio Rodríguez Alonso, informó que los encuentros serán conducidos por un equipo multidisciplinario.

Este grupo estará conformado por titulares de diversas dependencias involucradas, así como por académicos y especialistas en la materia.

De acuerdo con el funcionario, la prioridad de la Federación es procesar las exigencias de los diferentes sectores involucrados.

En este sentido, subrayó la importancia de transparentar los protocolos de seguridad poblacional y las medidas de mitigación contempladas para proteger el ecosistema de la bahía.

“El objetivo para nosotros es claro: escuchar las diversas demandas que tienen los distintos sectores y revisarlas de manera seria y razonada”, puntualizó Rodríguez Alonso al referirse a la conformación del comité evaluador.

El delegado aseguró que existe una genuina voluntad para participar en estos foros por parte de los involucrados.

No obstante, aclaró que la toma de las instalaciones de la empresa se mantendrá activa durante el desarrollo de las mesas.

Será hasta la conclusión y el análisis de estos encuentros cuando se tome una resolución definitiva sobre la viabilidad del proyecto petroquímico.

Las jornadas de diálogo tendrán como sede la Unidad Regional Los Mochis de la Universidad Autónoma de Occidente.

Se acordó que, al término de cada sesión, los integrantes emitirán un posicionamiento oficial ante los medios para informar sobre los avances.

El calendario de asignación de los temas en las mesas de diálogos serán los días:

Viernes 17 de julio: Comunidades indígenas y vigilancia ambiental.

Sábado 18 de julio: Desarrollo de proyectos productivos para la región.

Lunes 20 de julio: Beneficios para la producción agrícola de Sinaloa.

Martes 21 de julio: Situación actual y condiciones ambientales.

Miércoles 22 de julio: Autorizaciones y obligaciones ambientales.



Objetivo: escuchar las diversas demandas: Gobierno de México