Gobierno federal dice que someterá proyecto de GPO a revisión técnica para proteger la Bahía de Ohuira

El Gobierno de México someterá a revisión técnica el Plan Integral para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Bahía de Ohuira, incluido el proyecto de la planta de amoniaco de GPO, mediante tres grupos de trabajo que comenzarán actividades la próxima semana.

De acuerdo con el Gobierno federal, que informó mediante un comunicado, los equipos técnicos analizarán el cambio de los puntos de extracción de agua y descarga de la planta, actualizarán la línea base ambiental de la bahía y elaborarán un Programa Integral de Restauración y Conservación.

El objetivo, señaló la autoridad federal, es contar con elementos técnicos que permitan determinar la viabilidad del Plan Integral presentado después de las mesas de diálogo con las comunidades de la ribera de la Bahía de Ohuira, sus asesores académicos y representantes de GPO.

Uno de los grupos iniciará trabajos el lunes 7 de septiembre y estará integrado por representantes de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y GPO.

Este equipo tendrá como tarea analizar las modificaciones necesarias para que el agua que pudiera utilizar la empresa no sea extraída de la Bahía de Ohuira y sus descargas tampoco lleguen a este cuerpo de agua.

El Gobierno federal indicó que los resultados de este análisis servirán como base para definir un eventual plan de reingeniería de la planta.

En paralelo, los otros dos grupos técnicos comenzarán sus actividades el viernes 11 de septiembre en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México.

Uno estará enfocado en actualizar la línea base ambiental de la bahía y el otro en diseñar un Programa Integral de Restauración y Conservación.

La primera reunión de ambos grupos se realizará mediante una sesión de diagnóstico en formato de foro, en la que Semarnat, Conagua, académicos y ambientalistas que asesoran al colectivo expondrán la información disponible.

También participarán representantes de las comunidades, quienes aportarán sus conocimientos y experiencias en materia de conservación comunitaria.

A partir de este diagnóstico, los equipos definirán las necesidades prioritarias y establecerán acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, además de actividades permanentes para la conservación de la bahía.

El Gobierno de México sostuvo que el proceso busca generar certezas técnicas sobre el proyecto y atender las preocupaciones de las comunidades mediante el diálogo.

“La confianza se fortalece con escucha respetuosa, información verificable y cumplimiento de los compromisos”, señaló el Gobierno federal en el comunicado.

La autoridad afirmó que mantendrá abierto el proceso y acompañará los trabajos con respeto a los derechos de las comunidades y al conocimiento que aporten para avanzar en la protección de la Bahía de Ohuira y el bienestar de sus habitantes.