Graciela Domínguez llama a las mujeres a participar en política y tejer redes de apoyo

LOS MOCHIS._ Un llamado a las mujeres a participar en política, al ser el espacio más universal para ejercer la solidaridad y fraternidad, hizo Graciela Domínguez Nava, ex Secretaria de Educación de Sinaloa.

De acuerdo a un comunicado, en el conversatorio Mujeres Transformando, Igualdad, Justicia y Derechos para Todas, realizado en Los Mochis, la también Diputada federal llamó a las mujeres a tejer redes para hacer comunidad.

“Hacer comunidad desde la política para el amor al prójimo, que busquemos que la felicidad de todas las mujeres sea lo más importante y con ello tendremos que romper barreras para que se respeten todos los derechos de las niñas y las mujeres”, manifestó.

En este conversatorio, donde participaron también como panelistas la Diputada federal de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva; la activista Hortensia López Gaxiola y la pedagoga Yulezmi Guadalupe Ayala Aguilar, Domínguez Nava reiteró que desde la política se puede derribar la brecha entre hombres y mujeres.

La Diputada federal de Morena llamó a leer la Cartilla de los Derechos de las Mujeres impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear conciencia y promover los 15 derechos fundamentales de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, desde la salud y la educación hasta la participación política y una vida libre de violencia.

“Hay que prepararnos, leer mucho, hay que leer esta cartilla y que esta cartilla sea una lectura motivadora para leer otros libros que nos van a ir haciendo conciencia de la importancia del reconocimiento de nuestros derechos, si los conocemos podemos defenderlos, vivirlos”, manifestó.

Domínguez Nava agregó que en el País hay muchas mujeres que viven en pobreza y únicamente con la solidaridad de otras mujeres podrán emprender muchas acciones para apoyarlas a salir de esa situación que afecta a adultas, niñas y jóvenes.

“Esa es mi invitación desde la experiencia que yo he vivido, creo que participar en política, es lo mejor que podemos hacer”.

Mencionó que como Diputada federal, legislar a favor de las mujeres es un compromiso prioritario.

Además, comentó que tienen una Presidenta mujer que muchos insisten en seguirle diciendo Presidente, justamente porque no quieren hacer un reconocimiento de esta era donde se tiene una mujer que comanda al País.

La legisladora puntualizó que Claudia Sheinbaum está propiciando mejores condiciones de vida para las mujeres.

“Las invito para que nos llevemos esta cartilla, la tengamos ahí a la mano, la compartamos también con los hombres que viven en nuestras casas”, añadió.

En el conversatorio, las panelistas respondieron a los siguientes ejes: Aproximación desde la experiencia personal; Desafíos en la construcción del liderazgo femenino; Conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres; y Semillas del cambio generacional.

Después hubo participaciones y preguntas de las personas asistentes en el conversatorio con retroalimentación de las panelistas.