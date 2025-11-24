$!Gran Bazar Navideño Lady Market; se une al DIF Ahome en colecta de juguetes

LOS MOCHIS._ Lady Market en su edición navideña, denominada “The Merry Lady Market”, se prepara para abrir sus puertas este próximo martes 2 de diciembre en el Country Club de Los Mochis, en un evento que busca impulsar el desarrollo de la economía local y el empoderamiento femenino.

El evento contará con la participación de 90 marcas locales, y operará con un horario de 10:00 a 20:30 horas, donde se espera recibir un poco más de 4 mil asistentes.

Como novedad de esta edición es la suma de esfuerzos con el Sistema DIF Ahome, el cual tendrá su stand especial que funcionará como centro de acopio de juguetes para apoyar a niñas y niños del municipio.

Marissa Menéndez de Llano Chávez, presidenta de DIF Ahome, agradeció la invitación y señaló que la gran afluencia de personas en este evento representa una gran oportunidad para sumar y ayudar.

“Ahí lo que te imagines lo vas a encontrar, y en esta ocasión nosotros como DIF Ahome vamos a estar presentes recibiendo juguetes y donaciones, aprovechando la gran afluencia de personas que normalmente asisten a este Lady Market en su versión navideña”, expresó Menéndez de Llano Chávez.