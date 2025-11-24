$!Gran Bazar Navideño Lady Market; se une al DIF Ahome en colecta de juguetes

LOS MOCHIS._ Lady Market en su edición navideña, denominada “The Merry Lady Market”, se prepara para abrir sus puertas este próximo martes 2 de diciembre en el Country Club de Los Mochis, en un evento que busca impulsar el desarrollo de la economía local y el empoderamiento femenino.
El evento contará con la participación de 90 marcas locales, y operará con un horario de 10:00 a 20:30 horas, donde se espera recibir un poco más de 4 mil asistentes.
Como novedad de esta edición es la suma de esfuerzos con el Sistema DIF Ahome, el cual tendrá su stand especial que funcionará como centro de acopio de juguetes para apoyar a niñas y niños del municipio.
Marissa Menéndez de Llano Chávez, presidenta de DIF Ahome, agradeció la invitación y señaló que la gran afluencia de personas en este evento representa una gran oportunidad para sumar y ayudar.
“Ahí lo que te imagines lo vas a encontrar, y en esta ocasión nosotros como DIF Ahome vamos a estar presentes recibiendo juguetes y donaciones, aprovechando la gran afluencia de personas que normalmente asisten a este Lady Market en su versión navideña”, expresó Menéndez de Llano Chávez.
El centro de acopio de DIF Ahome recibirá principalmente juguetes nuevos que no usen pilas ni hagan alusión a lo bélico, aunque también se aceptarán juguetes en buen estado.
Los juguetes nuevos donados serán incluidos en las rifas que se organizan junto con patrocinadores y expositores.
La Secretaria de Economía del municipio de Ahome, Carmen Julia Cabrera Zazueta, destacó que dicho evento es una punta de lanza para el desarrollo de la economía local, y junto con la participación de las 90 marcas integradas.
“Este evento genera consumo local, fortalece y abre oportunidades reales para que nuestras emprendedoras crezcan”, señaló Cabrera Zazueta.
La Secretaría de Economía se integrará a la estrategia en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Municipal de la Juventud, además Carmen Julia Cabrera Zazueta anunció el poder dar un incentivo clave para la formalización por lo cual, la Secretaría regalará un registro de marca a una de las empresas participantes.
“Hay que motivar e incentivar esa parte para que se sientan acompañadas; el registro de marca es el inicio para tener identidad y abrir la puerta a nuevas oportunidades”, puntualizó.
La organizadora del bazar, Emma Cota Ibarra, explicó que Lady Market nació para empoderar a las mujeres y acercarlas a los nuevos mercados.
La entrada y las actividades dentro del bazar serán totalmente gratuitas para los asistentes y como dinámica para impulsar las ventas, comento que por cada mil pesos de compra en los stands y para todos aquellos clientes que compre un juguete nuevo recibirán un boleto para participar en una rifa de premios aportados por patrocinadores, incluyendo, en esta edición, una cirugía plástica que será otorgada por el doctor Morán.
El evento ofrecerá distintas actividades como shows de baile, clases de ejercicio y talleres de pintura y acuarela, asesorías gratuitas de dermatología y skincare, grupo en vivo, degustaciones y área de snacks y presentación de fragmentos de una obra de teatro.
Los emprendedores interesados aún pueden enviar un correo electrónico a ladymultitasklosmochis@gmail.com con los datos de su marca y productos.