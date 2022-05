Grupo indígena opositor a planta de amoniaco denuncia amenazas e intentos de sobornos por parte de Gobierno

Desde dinero, influencias, puestos en el gobierno, apoyos, entre otros, son las ofertas que el Gobierno habría realizado a los grupos indígenas para que desistan en ir en contra de la instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo, Ahome, según denuncian.

Además de estos ofrecimientos, Felipe Montaño, cobanaro de Ohuira, señaló que ha recibido insinuaciones de amenazas de muerte hacia su familia.

“Primeramente lo que hizo Cresencio Martínez, porque me entregó al gobierno y al entregarme al gobierno, el gobierno me dijo que sí yo quisiera cualquier puesto político o cualquier dependencia que era el momento, como diciéndome, si quieres ser tú titular de Copacis como el que tiene ahorita Cresencio Ramírez, que va a trabajar para los pueblos originarios, ese lugar me lo daban”, expresó.

“Que si yo quería algo económicamente también me lo daban... Si pides un millón, dos millones, tres millones, cinco millones así te los van a dar”.

El integrante de la comunidad indígena señaló que para él este movimiento es una obligación espiritual y moral, y que pese a las ofertas que el Gobierno le plantea, sigue fuerte la convicción de defender la bahía de Ohuira.

“O la otra donde me dicen, te queda uno nomas, te queda un hijo, me comparan con Felipe Bachomo, como diciéndome, acuérdate que se murió Felipe Bachomo, pero son cosas que están sucediendo”, indicó.

“Y por ahí, ya he llegado al diálogo con algunas personas, donde me dicen, donde me ruegan, casi se hincan a que ya me haga a un lado, a que ya los deje y que otro se ponga al frente, en que ya me desista de muchas cosas, me ponen comparaciones, el dinero es el dinero, agárralo, quieres mas tu vida que el dinero, bueno empieza el cuestionamiento de que si agarro o el cuestionamiento de tu vida”.

Señaló que a su alrededor ha sido bastante la insistencia en que tome el dinero que le ofrecen o los beneficios que le plantea Gobierno, pero que eso sería vender la consciencia.

El pasado martes 17 de mayo se llevó a cabo un encuentro en el tercer piso de gobierno por más de tres horas, en el que se tocaron varios temas relacionados a la instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo.