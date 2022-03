Guasave busca recertificar 500 metros de la playa Las Glorias

GUASAVE. _ Una vez que pase el periodo de Semana Santa, el Ayuntamiento de Guasave iniciará el proceso en busca de recertificar como playa limpia 500 metros del balneario Las Glorias.

Zulma Karina Gámez Cervantes, directora de Ecología, comentó que en 2018 fue certificada como playa limpia un tramo de 500 metros que se ubican a la altura de la laguna del camarón, pero no se le dio seguimiento a las acciones que marca este programa y en 2020 se perdió el certificado.

“En 2020 se perdió la parte que teníamos certificada, son 500 metros, entonces la idea de nosotros es recuperar esta certificación, queremos recuperarla después de Semana Santa porque se tiene que seguir un protocolo y en Semana Santa ustedes saben cómo queda, entonces después de eso queremos recuperarla”, indicó.

La funcionario municipal aclaró que desde que inició la presente administración han desarrollado un trabajo constante de limpieza los sábados y miércoles, para que no se acumule la basura y que sea más fácil este proceso.

“Se perdió la certificación porque no se cumplieron con ciertos lineamientos que marca la norma, no se le dio seguimiento, lo que pasa es que muchas veces cambia la administración y no se le da continuidad a los programas”, indicó.

“Nosotros estamos trabajando en recuperarla y traemos esta campaña de limpieza constante y queremos hacerla permanente durante toda la administración, no porque queremos agarrar la certificación o por las fechas”.

Gámez Cervantes destacó que la importancia de tener una playa certificada, además de los beneficios medioambientales y la imagen, radica en que puede ser beneficiaria de ciertos proyectos o será incluida en una plataforma de área certificadas en las que los turistas pueden tener acceso.

“Mucha gente le gusta visitar ese tipo de playas, ellos buscan en las plataformas y dicen, ‘tal playa está certificada’, y van a esa playa”, destacó.

La directora de Ecología de Guasave dijo qué son muchos los criterios que tienen que cumplir para lograr una certificación de playa limpia, como por ejemplo armar un comité, que ya lo están haciendo, cumplir con unos manuales, además de ciertas características.