Guasave está tranquilo... operativos militares son normales: Alcaldesa

El municipio de Guasave se mantiene en calma y sin hechos de alto impacto gracias a la “excelente” corporación de seguridad que tienen, aseguró la Presidenta Municipal, Cecilia Ramírez Montoya.

“Fíjese que Guasave se mantiene tranquilo, no hay hechos de alto impacto, ni tampoco brotes de violencia. La verdad que estamos a gusto porque tenemos una excelente policía y estamos bien cuidados y resguardados”, afirmó.

Durante su visita a la Expo Agro 2026, en Culiacán fue cuestionada sobre un operativo militar registrado el martes 23 de febrero. Sobre ello, defendió que los operativos son acciones normales dentro del despliegue nacional de seguridad.

“Son normales los operativos, yo creo que son parte de un de un operativo nacional que se está llevando a cabo en todos los municipios. Eso nos debe dar tranquilidad, porque al mismo tiempo sabemos que podemos contar con esa seguridad de que todo está bien y que queremos seguir estando bien”, apuntó.

Señaló además que el Ayuntamiento no es informado previamente sobre estos despliegues. Sin embargo, manifestó su reconocimiento a las dependencias encargadas de realizarlos.

“... no estamos informados de cuando se llevan a cabo sus operativos, sin embargo, agradecemos a las dependencias que están haciendo”, resaltó.

Ramírez Montoya sostuvo que estas intervenciones no han generado temor entre los habitantes, ya que la población se mantiene tranquila y no se han registrado quejas o inconformidades.

“La población, yo los veo que están tranquilos, no hay quejas, no ha habido ninguna inconformidad, al contrario, yo pienso que la población debe sentirse, al contrario, más bien”, afirmó.