$!Habitantes de Nío ‘toman’ oficinas de CFE en Guasave ante fallas recurrentes

López Burgos explicó que CFE tiene la comunidad dividida en tres sectores y atienden a dos sectores y a un sector no, porque no han querido o no han podido encontrar la solución.

“En ese sector son unos 400 usuarios afectados, es un sector grande. Ya nos han atendido dos veces a una comisión, hoy queremos que salgan y le digan a la gente que van a arreglar y si no arreglan vamos a hacer acciones más fuertes”, advirtió.