Habrá castigo conforme a derecho para el responsable de maltrato animal en El Carrizo; SSPyPC

LOS MOCHIS._ Tras reportarse un hecho de violencia hacia animales domésticos en la comunidad del Poblado 5, perteneciente a la sindicatura de El Carrizo, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome activaron un operativo de intervención inmediata para resguardar la zona y dar seguimiento legal al caso.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, confirmó que elementos municipales acudieron al lugar como primeros respondientes para iniciar las diligencias correspondientes.

Pese a que el presunto agresor logró darse a la fuga antes del arribo de los uniformados, la corporación cuenta con información clave para su localización.

Al ser cuestionado sobre las acciones emprendidas por la corporación a su cargo, el jefe policiaco detalló el procedimiento efectuado en el sitio.

“Sí, de primera se lesionaron a unos animales un maltrato animal, lo cual atendimos inmediatamente como primer respondiente, acordonamos el área y hacemos lo correspondiente entrevistas, parte informativo el cual en tiempo y forma se hará llegar a vice fiscalía para que se castigue a los responsables, no fue posible detener a la persona ya no se encontraba en el lugar en ese momento pero sí tenemos los datos necesarios para poder compartirlos y que esta persona sea castigado conforme a derecho”, mencionó.

Rodríguez Ponce enfatizó que el maltrato animal está tipificado como un delito en el Estado de Sinaloa, por lo que el parte informativo y los elementos de prueba recabados en las entrevistas serán integrados en la carpeta de investigación que turnarán formalmente a la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte.

La corporación, añadió, busca sentar un precedente para evitar que actos de crueldad hacia los animales queden en la impunidad en las comunidades rurales del municipio.

"Esto es un delito tenemos que cuidarlos como a nuestros hijos a los animales", indicó el secretario de seguridad.