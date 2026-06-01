$!Honran en Topolobampo el legado y sacrificio naval en el 84 aniversario del Día de la Marina

TOPOLOBAMPO._ Con el izamiento de Bandera a toda asta y el tradicional recorrido marítimo para depositar una ofrenda floral en memoria de los marineros caídos, este 1 de junio se conmemoró el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional en el puerto de Topolobampo. El acto cívico, que congregó a fuerzas armadas, funcionarios y sociedad civil, sirvió de marco para exaltar la dedicación de quienes resguardan las costas sinaloenses y mexicanas. El Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidió la ceremonia destacando la profunda conexión entre el desarrollo del municipio y la vida marítima.





“Con este acto honramos su historia y reconocemos su labor para servir a la nación”, puntualizó, tras subrayar la valentía, el compromiso y la disciplina que caracteriza a los elementos de la institución y a la gente de mar. Durante el evento oficial, el Gobierno de Ahome otorgó reconocimientos especiales por su trabajo a favor de la comunidad al comandante de la Octava Zona Naval Militar de Topolobampo, Saúl Hirám Bandala Garza, y al capitán de Puerto, José Roberto Garduño Trejo. El Teniente Mario Enrique Gámez Hernández, en representación de la Marina, ofreció un discurso sobre el devenir histórico de la defensa marítima en México y la instauración de esta emblemática fecha.



