$!Horticultores de Sinaloa enfrentan otra temporada que pinta para el desastre

“Ahorita el tomate anda a 1 o 2 pesos el kilo en campo; el tomatillo también de 1 a 2 pesos, que es bastante bajo; el chile jalapeño ahorita alcanza los 6 pesos, pero también es bajo, no alcanza a recuperar la inversión con esos precios”.

Recordó que el año pasado el precio se desplomó al grado de que muchas plantaciones ni siquiera llegaron al corte, porque para el productor no le era redituable porque no sacaba ni siquiera para pagar la mano de obra.

“A 1 peso no es rentable, no es redituable (cortar), ojalá que no (suceda lo mismo). Nosotros somos de mucho optimismo, pero sí va pintando para allá, sí está poniéndose feo, está muy delicado, porque de perdida ocupamos 4.50 (por kilo de tomate) para el campo para sacar el costo, y hay gente a las que no se nos acaban más luego el poder y se van abandonando las puertas. Es muy peligroso para el sector y uno como empresario juntar dos años malos”, expresó.

Cruz Burgos comentó que lo que ha desplomado el precio en el caso del tomate es que Baja California y San Luis siguen sacando mucho producto y aunque son frutos más viejos, tienen cerca el destino y le hacen fuerte competencia al tomate nuevo de Sinaloa.

A los problemas de mercado se le suman a este sector un encarecimiento de entre el 25 y 35 por ciento de los fertilizantes y la escasez de la mano de obra que además también se ha encarecido, dijo.

El presidente del Clúster Hortícola subrayó que debe empezar a revalorarse en Sinaloa el establecimiento de la superficie en este sector, porque año tras año la queja es la misma: de que no hay mercado, lo cual se debe a que ya en muchas zonas del país también tienen cultivos en invernaderos y malla sombra, lo que eleva la producción y satura el mercado.