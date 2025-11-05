$!Hospital IMSS-Bienestar Los Mochis celebra 30 años; inicia estrategia ‘Cero Filas’ por instrucción presidencial

LOS MOCHIS._ Con la asistencia de autoridades municipales y del sector salud, el Hospital General de Los Mochis “Jesús Kumate Rodríguez”, ahora conocido como Hospital IMSS-Bienestar Los Mochis, celebró este miércoles 5 de noviembre su aniversario 30, en un evento marcado por el reconocimiento a su personal y la implementación de una nueva estrategia nacional de atención médica. Durante la ceremonia, el director de la unidad médica, Jaime Astorga Mendoza, hizo mención del propósito fundacional de la institución hace tres décadas al abrir sus puertas. “Brindar atención médica con calidad, calidez y profundo sentido humano a la comunidad de Ahome y a sus alrededores”, dijo. Durante el evento, el personal fue reconocido por haber hecho posible estos 30 años de historia.







“No solo recordamos el inicio de esta institución, sino el esfuerzo, la entrega y el corazón de miles de personas que han sido parte de ellas: médicas, médicos, enfermeras, personal administrativo, camilleros...”, agregó. Por su parte, el doctor César Araujo, en representación del Coordinador Estatal de IMSS-Bienestar, anunció una nueva directriz de la administración federal y especificó que es el Hospital IMSS-Bienestar Los Mochis uno de los pioneros en adoptarla. Mencionó que la nueva estrategia es por indicación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en coordinación con el doctor Alejandro Svarch Pérez, director General IMSS Bienestar del programa denominado “Cero Filas”. “Esta estrategia va enfocada a mejorar precisamente la atención que le damos a nuestros pacientes para que ellos no tengan que esperar tanto tiempo a recibir una asignación de un tiempo quirúrgico y es uno de los primeros hospitales del estado está iniciativa”, destacó.





