$!Hoy se revaloriza al magisterio con justicia salarial y dignidad, asegura Graciela Domínguez

GUAMÚCHIL, Salvador Alvarado._ Nuevos tiempos de transformación viven México y Sinaloa, hay mejores prestaciones para el magisterio, becas para alumnos y más inversión en infraestructura, aseguró la Diputada federal Graciela Domínguez Nava.
No obstante, dijo, lo más importante es que se descolonizó el sistema educativo de algunos empresarios, y hoy lo conducen el Estado y el magisterio.
De acuerdo a un comunicado, en un encuentro masivo con maestras y maestros que participaron este sábado en el Conversatorio “Con educación la transformación avanza”, que tuvo lugar en el Auditorio 27 de febrero de esta ciudad, la legisladora morenista remarcó principalmente que hoy se revaloriza al magisterio con justicia salarial y dignidad.
Este evento se realizó ante la presencia de la Alcaldesa de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, quien clausuró el encuentro; y el Presidente Municipal de Mocorito, Enrique Parra Melecio.
Dirigiéndose a todos los docentes presentes, Domínguez Nava afirmó que mantener la independencia educativa es uno de sus compromisos: que la educación ya no obedezca al dinero, sino al pueblo de México.
La Diputada resaltó además una serie de puntos en cuanto a la importancia que tiene la educación en los nuevos tiempos: el programa La Escuela es Nuestra mejora 67 mil 900 escuelas de educación básica y ahora también se amplía a 6 mil 200 planteles de nivel medio superior; así como más de 13 millones de estudiantes cuentan con una beca para estudiar.
Durante el ciclo escolar 2024-2025, con la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, se benefició a 8 millones 900 mil niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a más de 7 millones de familias, representando un incremento de 58 por ciento respecto a 2024, precisó.
El número de beneficiarios del programa Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez creció 64.2 por ciento, al pasar de 2 millones 579 mil 992 personas al inicio del ciclo escolar 24-25, a 4 millones 247 mil 557 al final de este ciclo.
Con las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, el número de beneficiarios creció de 337 mil 461 a 519 mil 596, significando un incremento de 53.9 por ciento.
También resaltó la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la consolidación de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que ya tiene 222 planteles y se construyen 20 más.
En Sinaloa, dijo, en el Gobierno de Rubén Rocha Moya desde 2022 se implementó el Diplomado en Matemáticas y Ciencias, con el que más de 5 mil maestras y maestros han fortalecido su formación y su práctica educativa.
En el conversatorio también participaron como ponentes el Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado; Rosario Paola Montoya Valenzuela, maestra de educación básica y media superior; y Edgardo López Quintero, maestro de posgrado en educación.