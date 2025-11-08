$!Hoy se revaloriza al magisterio con justicia salarial y dignidad, asegura Graciela Domínguez

GUAMÚCHIL, Salvador Alvarado._ Nuevos tiempos de transformación viven México y Sinaloa, hay mejores prestaciones para el magisterio, becas para alumnos y más inversión en infraestructura, aseguró la Diputada federal Graciela Domínguez Nava.

No obstante, dijo, lo más importante es que se descolonizó el sistema educativo de algunos empresarios, y hoy lo conducen el Estado y el magisterio.

De acuerdo a un comunicado, en un encuentro masivo con maestras y maestros que participaron este sábado en el Conversatorio “Con educación la transformación avanza”, que tuvo lugar en el Auditorio 27 de febrero de esta ciudad, la legisladora morenista remarcó principalmente que hoy se revaloriza al magisterio con justicia salarial y dignidad.

Este evento se realizó ante la presencia de la Alcaldesa de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, quien clausuró el encuentro; y el Presidente Municipal de Mocorito, Enrique Parra Melecio.

Dirigiéndose a todos los docentes presentes, Domínguez Nava afirmó que mantener la independencia educativa es uno de sus compromisos: que la educación ya no obedezca al dinero, sino al pueblo de México.