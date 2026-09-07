$!Iluminan de verde, blanco y rojo el Palacio Municipal de Ahome; Alcalde hace un llamado a la unidad

LOS MOCHIS._ Con un llamado a la esperanza y a mantener vivo el orgullo nacional, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, encabezó el encendido de luces del Palacio Municipal, evento que enmarca el inicio de los festejos por el 16 de septiembre.
El edificio del Ayuntamiento se vistió de verde, blanco y rojo, marcando la pauta para las festividades del mes patrio. Durante su mensaje frente a ciudadanos, autoridades locales y medios de comunicación, el Presidente Municipal destacó el valor profundo de los símbolos cívicos en la actualidad.
“Es un momento que nos recuerda la grandeza de nuestra historia y la fuerza de nuestra identidad como mexicanos”, expresó Menéndez de Llano Bermúdez previo a accionar el interruptor que iluminó la sede del gobierno local.
El Alcalde subrayó que más allá del colorido adorno urbano en el primer cuadro de la ciudad, la iluminación tricolor busca ser un punto de encuentro para la comunidad ahomense en tiempos que requieren cohesión ciudadana.
“Este encendido de luces con los colores de nuestra bandera es un acto simbólico sí, pero también es un mensaje de unidad y de esperanza para nuestro municipio”, enfatizó.
Durante su discurso, el Alcalde dedicó el acto a las familias trabajadoras del municipio, asegurando que el brillo de la sede municipal es un reflejo de su propia tenacidad.
“Cada luz que se va a encender el día de hoy representa el esfuerzo de nuestra gente, la dedicación de las familias que día a día construyen un mejor Ahome y un mejor México”, añadió.
Para finalizar, el Alcalde Antonio Menéndez rindió un breve homenaje a las generaciones pasadas que forjaron las bases de la región y del país, vinculando los valores de los héroes de la Independencia con el trabajo diario de los sinaloenses.
“Las luces representan también la memoria de quienes se nos adelantaron y quiénes nos enseñaron que la libertad y la justicia se defiende con trabajo, con respeto y con amor por nuestra tierra”, concluyó.
Con este acto, el Ayuntamiento de Ahome se declara listo para la celebración del tradicional Grito de Independencia la noche del próximo 15 de septiembre, donde se espera la congregación de miles de familias en la explanada municipal.