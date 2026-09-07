$!Iluminan de verde, blanco y rojo el Palacio Municipal de Ahome; Alcalde hace un llamado a la unidad

LOS MOCHIS._ Con un llamado a la esperanza y a mantener vivo el orgullo nacional, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, encabezó el encendido de luces del Palacio Municipal, evento que enmarca el inicio de los festejos por el 16 de septiembre. El edificio del Ayuntamiento se vistió de verde, blanco y rojo, marcando la pauta para las festividades del mes patrio. Durante su mensaje frente a ciudadanos, autoridades locales y medios de comunicación, el Presidente Municipal destacó el valor profundo de los símbolos cívicos en la actualidad. “Es un momento que nos recuerda la grandeza de nuestra historia y la fuerza de nuestra identidad como mexicanos”, expresó Menéndez de Llano Bermúdez previo a accionar el interruptor que iluminó la sede del gobierno local.





El Alcalde subrayó que más allá del colorido adorno urbano en el primer cuadro de la ciudad, la iluminación tricolor busca ser un punto de encuentro para la comunidad ahomense en tiempos que requieren cohesión ciudadana. “Este encendido de luces con los colores de nuestra bandera es un acto simbólico sí, pero también es un mensaje de unidad y de esperanza para nuestro municipio”, enfatizó.



