$!IMAC invita a familias a celebrar el cierre de talleres de verano en Ahome

LOS MOCHIS._ El próximo viernes 24 de julio, a las 18:00 horas, el escenario de la Casa de la Cultura Conrado Espinosa se vestirá de gala para albergar la exhibición final de los cursos de verano del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

La directora de la paramunicipal, María Teresa Flores Heredia, extendió una cordial invitación a las familias ahomenses para presenciar el desempeño de poco más de 120 estudiantes que culminan su aprendizaje en la sede del emblemático cerro de La Memoria.

“Sera una demostración pública y pues bueno están cordialmente invitados toda la ciudadanía ahomense que quiera visitar la casa de la cultura y venga a presenciar la calidad y cantidad de trabajo que los maestros y del Instituto Municipal de Alta y Cultura pues llevamos efecto en este periodo de talleres de verano”, destacó.