$!IMAC invita a familias a celebrar el cierre de talleres de verano en Ahome

LOS MOCHIS._ El próximo viernes 24 de julio, a las 18:00 horas, el escenario de la Casa de la Cultura Conrado Espinosa se vestirá de gala para albergar la exhibición final de los cursos de verano del Instituto Municipal de Arte y Cultura.
La directora de la paramunicipal, María Teresa Flores Heredia, extendió una cordial invitación a las familias ahomenses para presenciar el desempeño de poco más de 120 estudiantes que culminan su aprendizaje en la sede del emblemático cerro de La Memoria.
“Sera una demostración pública y pues bueno están cordialmente invitados toda la ciudadanía ahomense que quiera visitar la casa de la cultura y venga a presenciar la calidad y cantidad de trabajo que los maestros y del Instituto Municipal de Alta y Cultura pues llevamos efecto en este periodo de talleres de verano”, destacó.
El movimiento cultural de este verano alcanzó a más de 600 participantes distribuidos en distintos puntos del municipio, cómo la Casa de la Cultura Conrado Espinosa, la cual culmina este viernes con 13 disciplinas activas (incluyendo yoga infantil, zumba, acordeón, bajo, cello y batería).
El Museo Regional del Valle del Fuerte, cierra sus filas de manera simultánea en el transcurso de esta semana, así mismo como la Red de Bibliotecas Públicas, tales como la Biblioteca Morelos y los recintos de las distintas sindicaturas mantendrán sus talleres abiertos durante una semana adicional, atendiendo a una matrícula superior a los 400 estudiantes.
Flores Heredia hizo un especial reconocimiento al trabajo en equipo que hizo posible esta edición veraniega, con el agradecimiento y respaldo del Alcalde Antonio Menéndez, así como el compromiso del cuerpo de instructores.
Asimismo, resaltó la entusiasta integración de los padres de familia principalmente a las mamás quienes no solo apoyaron a sus hijos diariamente durante estas tres semanas, sino que en varios casos se sumaron activamente a los talleres impartidos.