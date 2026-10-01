$!IMDIS Ahome arranca jornada itinerante para expedir credenciales y tarjetones de discapacidad de manera gratuita

LOS MOCHIS._ Con el propósito de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con su identificación oficial y facilidades de movilidad, el Instituto Municipal para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en Ahome pondrá en marcha una campaña gratuita de credencialización y entrega de tarjetones vehiculares portátiles.

La primera jornada de este programa se llevará a cabo este viernes 2 de octubre, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, teniendo como sede las instalaciones del Centro de Atención Múltiple número 49.

Carlos Martín Valenzuela Navarro, titular de la dependencia municipal, destacó que la prioridad de esta iniciativa es evitar el desgaste que implica para las familias trasladarse hacia oficinas gubernamentales, llevando los módulos de atención directamente a los planteles educativos.

”Ahora en el mes de octubre estamos iniciando una campaña de credencialización y entrega del tarjetón vehicular portátil. Todo esto es totalmente gratis”, detalló el funcionario, subrayando que estos documentos son herramientas clave para facilitar el acceso a programas sociales y servicios urbanos.

Para realizar el registro, particularmente en el caso de menores de edad, los tutores deberán presentar la siguiente documentación:

•Copia de la credencial de elector (INE) del padre, madre o tutor.

•Copia de la CURP del solicitante.

•Documento o certificado médico que acredite la condición de discapacidad.

•Una fotografía de la persona con discapacidad (se aceptan imágenes tomadas con teléfono celular).