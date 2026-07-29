$!IMDIS ha logrado colocar a 250 personas con discapacidad al sector laboral en Ahome

LOS MOCHIS._ Consolidándose como un referente de oportunidades equitativas, en el esquema de inserción laboral coordinado por el Gobierno de Ahome ha logrado incorporar formalmente a más de 250 personas algún tipo de discapacidad en diversos sectores productivos del municipio.

Carlos Martín Valenzuela Navarro, titular del Instituto para la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, detalló que el esfuerzo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada ha permitido abrir espacios que transforman la dinámica social y económica de la región.

Del total de plazas ocupadas, medio centenar corresponden a dependencias del gobierno municipal, tales como el sistema DIF, IMAC, la Biblioteca Pública Morelos y la Dirección de Servicios Públicos.

Paralelamente, el tejido empresarial ha respondido con firmeza a la convocatoria institucional, pues cerca de 200 plazas han sido absorbidas por corporativos de gran calzadas y firmas comerciales de la localidad, destacando la participación de OXXO, Panadería Hong Kong, Hotel Ibis, Bayer de Los Mochis, Contec, APTIV, Bodega Aurrera, Woolworth, Sam's Club, Chevron.

El funcionario enfatizó que la llegada de estos trabajadores no solo fortalece su autonomía financiera, sino que eleva de manera notable el clima organizacional dentro de los centros de trabajo.