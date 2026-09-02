IMJU lanza convocatoria en Ahome al Premio Municipal de la Juventud 2026

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de galardonar el talento, la dedicación y el impacto positivo de las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Ahome abrió oficialmente la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026, dirigido a personas de entre 12 y 29 años.

Alejandro Caballero Fierro, director del Instituto Municipal de la Juventud, destacó que este certamen es una de las plataformas más relevantes para visibilizar el esfuerzo juvenil.

”Podrán participar jóvenes destacados del municipio de Ahome, quienes puedan ser un ejemplo y causen admiración ante la sociedad”, mencionó Caballero Fierro.

Para esta edición, el galardón se divide en seis rubros: Logro Académico, Emprendimiento, Cultural, Deportivo, Cívico Social, y Discapacidad e Inclusión.

Christian Villaseñor, secretario del IMJU, precisó que se cuenta con una bolsa garantizada de 60 mil pesos.

En cada categoría se premiará a los tres primeros lugares con 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, respectivamente, además de otorgarles un reconocimiento oficial.

El periodo de recepción de documentos arranca este miércoles 2 de septiembre y cerrará el próximo viernes 2 de octubre.

De acuerdo con Mariajose Bernal, encargada de Planeación de la dependencia, los aspirantes deben armar un portafolio de máximo 20 cuartillas que documenten sus actividades, medallas, proyectos o reconocimientos obtenidos entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

”El periodo de inscripción se llevará a cabo a partir de la siguiente convocatoria, presentando los requisitos y documentación”, indicó.

Además del currículum, se exige una carta de exposición de motivos (máximo tres páginas) dirigida al Presidente Municipal y al Director del IMJU, copia del acta de nacimiento y una identificación con fotografía.

Los menores de edad deberán incluir la identificación de su tutor y una credencial escolar.

Para los participantes foráneos, será indispensable comprobar al menos dos años de residencia en Ahome mediante una carta de la Dirección de Inspección y Normatividad.

Los expedientes pueden entregarse físicamente en las instalaciones del IMJU, la cual se encuentra ubicada en calle Nezahualcóyotl #179, en la colonia Bienestar.

En un horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y sábados de 9:00 a 12:00 horas. También se habilitó la recepción digital a través del correo premio.juventudahome@gmail.com, indicando en el asunto el nombre del premio y la categoría elegida.

Las bases estipulan que los jóvenes que hayan subido al podio en ediciones anteriores no podrán competir de nuevo en la misma categoría, aunque tienen las puertas abiertas para postularse en una distinta, siempre y cuando presenten nuevas evidencias de su labor.