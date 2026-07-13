$!Impulsa Ahome vacaciones sin pantallas y lanza la colecta ‘Llenando Mochilas de Sueños’

LOS MOCHIS._ Para contrarrestar el sedentarismo y el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante el actual receso escolar, la Dirección de Educación de Ahome hace un llamado a los padres de familia a involucrar a niños y jóvenes en actividades recreativas, a la par de anunciar una nueva campaña solidaria para donación de útiles escolares.

Kiabeth Medellín Lara, titular de la dependencia, destacó que a través de distintas instituciones del Gobierno Municipal encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, se ha desplegado una amplia oferta de talleres, cursos y campamentos de verano.

Informó que organismos como el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome y el Patronato Pro Educación mantienen abiertas opciones formativas y de esparcimiento diseñadas para mantener a los menores activos.

“Hay muchas actividades recreativas. Incluso el municipio está ofreciendo talleres y actividades interactivas. El IMAC está ofertando campamentos, también el IMDA tendrá campamentos y el Patronato Pro Educación está ofreciendo cursos”, mencionó Medellín Lara.