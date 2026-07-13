$!Impulsa Ahome vacaciones sin pantallas y lanza la colecta ‘Llenando Mochilas de Sueños’

LOS MOCHIS._ Para contrarrestar el sedentarismo y el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante el actual receso escolar, la Dirección de Educación de Ahome hace un llamado a los padres de familia a involucrar a niños y jóvenes en actividades recreativas, a la par de anunciar una nueva campaña solidaria para donación de útiles escolares.
Kiabeth Medellín Lara, titular de la dependencia, destacó que a través de distintas instituciones del Gobierno Municipal encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, se ha desplegado una amplia oferta de talleres, cursos y campamentos de verano.
Informó que organismos como el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome y el Patronato Pro Educación mantienen abiertas opciones formativas y de esparcimiento diseñadas para mantener a los menores activos.
“Hay muchas actividades recreativas. Incluso el municipio está ofreciendo talleres y actividades interactivas. El IMAC está ofertando campamentos, también el IMDA tendrá campamentos y el Patronato Pro Educación está ofreciendo cursos”, mencionó Medellín Lara.
Enfatizó la urgencia de cuidar el desarrollo emocional y social de los menores, evitando que pasen su tiempo libre confinados a las tecnologías, un fenómeno que se ha convertido en una problemática social recurrente.
Sugirió a las familias que no salen de la ciudad aprovechar los días para convivir e inculcar valores, además de mantener repasos breves de los contenidos académicos sin que esto reste tiempo al verdadero descanso, tomando siempre precauciones para evitar la exposición prolongada al sol.
En un segundo esfuerzo logístico de cara al próximo ciclo escolar, Medellín Lara anunció el lanzamiento de la colecta “Llenando Mochilas de Sueños”, una iniciativa coordinada en conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud y la Secretaría de Economía.
El objetivo central es recolectar mochilas en buen estado y material escolar para apoyar a estudiantes de escasos recursos. Según la estadística compartida por la dependencia, el municipio de Ahome cuenta con una matrícula cercana a los 78 mil alumnos, de los cuales alrededor del 60 por ciento residen en comunidades rurales que presentan mayores índices de vulnerabilidad.
“Si una niña, niño, madre o padre de familia tiene una mochila en buen estado, puede donarla. Sabemos que muchas familias tienen la posibilidad de renovar útiles o mochilas cada ciclo escolar, pero también existe la otra cara de la moneda, muchas familias no cuentan con esa posibilidad”, reflexionó.
Los centros de acopio para recibir donativos están instalados en las oficinas del IMJU.
Las personas interesadas también pueden consultar las redes sociales de Educación Ahome para mayor información o solicitar que personal de la dependencia acuda a los domicilios a recoger las aportaciones.
Medellín Lara extendió un exhorto al sector privado y a las empresas socialmente responsables de la región para que apadrinen esta causa, buscando sumar esfuerzos para que ningún niño ahomense se quede sin herramientas para su educación.