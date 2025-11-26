Impulsan desde Texas inversión clave para Choix; Mario Zamora destaca oportunidad de desarrollo

El proyecto minero Santo Tomás, que busca instalarse en el municipio de Choix, volvió a colocarse en la agenda de inversión luego de una reunión realizada en San Antonio, Texas, entre el Diputado federal Mario Zamora Gastélum y representantes del Grupo Minero Secopsa, con la participación virtual del equipo directivo de la empresa canadiense Oroco Resource Corp.

Santo Tomás es un proyecto minero de cobre, con créditos de oro y plata, desarrollado por la empresa canadiense Oroco Resource Corp., en el municipio de Choix, en el norte de Sinaloa, muy cerca del límite con Chihuahua.

De acuerdo con el Legislador federal, este encuentro forma parte del seguimiento que ha dado desde hace tiempo a la gestión para atraer capital nacional y extranjero a Sinaloa, particularmente a la zona serrana del norte del Estado.

Zamora Gastelúm remarcó ante los inversionistas que este tipo de proyectos no dependen de actos protocolarios, sino de presencia permanente y de un trabajo sostenido para abrir puertas.

“No hemos quitado el dedo del renglón. Esto no se trata de venir a poner una primera piedra o de hacer anuncios; se trata de dar seguimiento, de tocar puertas y de ir por los inversionistas, no de esperar a que nos busquen”, señaló durante la reunión.

En el diálogo con las empresas interesadas, el Diputado federal expuso que iniciativas como Santo Tomás representan una opción real para generar empleos y dinamizar la economía de Choix, una de las zonas con mayor necesidad de oportunidades laborales.

Reiteró que ha recorrido diversos espacios, dentro y fuera del País, para mostrar el potencial económico del estado y atraer proyectos productivos.

“Llevamos tiempo trabajando para atraer inversión nacional y extranjera. Yo estoy puesto y dispuesto para que este proyecto se consolide y se haga realidad en Choix, porque significa empleo, desarrollo y bienestar para miles de familias sinaloenses”, expresó.

Zamora Gastelúm afirmó que mantendrá su labor de gestión y acompañamiento legislativo para que las condiciones necesarias permitan que la inversión avance.

Señaló que, en su visión, el crecimiento económico y la generación de empleo siguen siendo la vía más efectiva para brindar estabilidad y bienestar a las comunidades de Sinaloa.