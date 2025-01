$!Inaugura Rocha Moya la prolongación del malecón de Guasave

Rocha Moya fue recibido por la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, y cientos de vecinos del Barrio 44, que es la colonia donde se ubica la prolongación del malecón, entre la calle Luis G. de la Torre y Callejón Cuauhtémoc, un área muy populosa al margen del río, que carecía de pavimentación.

Antes de inaugurar simbólicamente el malecón, el Mandatario estatal giró instrucciones al Secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, quien lo acompañó, para coordinarse con el área de vivienda del Gobierno del Estado, a fin de implementar un programa de mejoramiento de todas las casas que así lo requieran, que están situadas al ras de la vialidad, la cual es de alrededor de 900 metros de longitud, y que representó una inversión de 28 millones 792 mil pesos.

“Fíjense bien, de una vez te digo a ti Montero para que lo veas con el área de vivienda: voy a checar todas las casitas en mal estado que están aquí y les voy a hacer un programa para hacerles una base de casa o arreglarlas. ¿Qué es lo que no quiero? No quiero que saquen a la gente pobre del malecón, no quiero que al rato estén vendiendo, no quiero que me desplacen a la gente pobre del malecón, a ellos se los hicimos, no quiero que me los corran”, precisó.