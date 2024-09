El Mandatario estatal apuntó que que seguirá trabajando por Angostura y por Costa Azul.

“Sí voy a venir, ya me está diciendo el de Obras, aquí tenemos dos obras que ustedes van a escoger una de las dos, que le voy a hacer el próximo año: o la calle de entrada, hasta aquí, el acceso o el bulevar para el rodado de carros, me cuesta lo mismo, 10 millones de pesos, pero para el año que viene me van a escoger una, ahí me lo dicen a través de su síndico, está bien. Y lo vamos a programar”, puntualizó.