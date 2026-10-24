$!Inauguran en Surutato el primer campo de cempasúchil de Sinaloa

BADIRAGUATO._ El primer campo de cempasúchil de Sinaloa fue inaugurado en Surutato, Badiraguato, como una nueva opción turística para quienes visitan esta comunidad serrana durante la temporada de otoño. La Diputada local de Morena, Luz Verónica Avilés Rochín, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Sinaloa, destacó que el proyecto forma parte de los esfuerzos por diversificar los atractivos turísticos del municipio y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes.





Señaló que Badiraguato cuenta con distintos puntos con potencial turístico, entre ellos Surutato, la cabecera municipal, San José de las Delicias y la presa Adolfo López Mateos, conocida como El Varejonal. La legisladora explicó que el desarrollo del campo de cempasúchil depende de factores como las lluvias y las temperaturas, por lo que el proceso de siembra se realiza por secciones para procurar que la floración se prolongue durante más tiempo.





De acuerdo con Avilés Rochín, el cultivo requiere alrededor de dos meses para crecer y florecer, aunque el periodo puede variar según las condiciones climáticas. La Diputada señaló que la intención es continuar incorporando actividades y atractivos que motiven a las personas a visitar Surutato y permanecer durante el fin de semana.







Entre las próximas actividades mencionó el Gran Fondo Surutato, dirigido a aficionados al ciclismo, una competencia de senderismo con recorridos de 5, 8 y 20 kilómetros prevista para diciembre, así como la preparación de una cabalgata de invierno. Avilés Rochín afirmó que la cabalgata de verano es una de las actividades preferidas por los visitantes y que la intención de organizar una edición invernal surgió de las peticiones de quienes acuden a la comunidad. Con estas propuestas, Badiraguato busca ampliar su oferta turística y aprovechar los paisajes de la zona serrana para atraer visitantes durante distintas temporadas del año.