Incrementan a $111 mil mensuales salario de Alcaldesa de Choix en presupuesto 2026

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 del municipio de Choix contempla un incremento al salario mensual bruto para su Presidenta Municipal, Yoneida Gámez Vázquez, que pasaría a 111 mil 879.09 pesos, de acuerdo con el tabulador salarial aprobado por el Cabildo.

En 2024, el salario mensual para el primer edil de este municipio tuvo un incremento, al pasar de 77 mil 444 pesos a 107 mil 100 pesos. Para 2025, el salario mensual que percibía era de 107 mil 783.32 pesos.

Según el decreto municipal, el sueldo asignado a la Presidencia Municipal este 2026, representa un ingreso anual aproximado de 1 millón 342 mil 549.03 pesos, únicamente por concepto de sueldo base, sin considerar prestaciones adicionales incluidas en el capítulo de servicios personales.

El documento presupuestal muestra que el salario de la alcaldesa es casi el doble del que percibe el síndico procurador, quien tiene asignado un sueldo mensual de 53 mil 855 pesos, mientras que los regidores reciben 50 mil 935 pesos mensuales.

En el apartado de Presidencia Municipal también se contemplan recursos para asesores, chofer, combustibles, difusión social, gastos de viaje y giras de trabajo, así como prima de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año que incrementa el costo operativo del despacho de la alcaldía a 6 millones 747 mil 944.55 pesos.

El Presupuesto de Egresos 2026 de Choix asciende a 1 mil 284 millones 634 mil 042.56 pesos, de los cuales 548 millones 557 mil 750.05 pesos se destinan al pago de nómina y servicios personales, rubro que concentra gran parte del gasto corriente del municipio.