$!Indefinida la toma de Minsa en Los Mochis; productores cumplen tres días de protesta

LOS MOCHIS._ La toma de las instalaciones de la industria Minsa en la zona industrial de Los Mochis, lleva tres días consecutivo por parte de los productores del norte de Sinaloa y advirtieron que la manifestación continuará de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas y viables del Gobierno Federal.

Roberto Rivera López, comisariado ejidal de El Ejido Las Vacas y delegado del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano, afirmó que la desesperación ante la crisis del campo es el motor de la movilización y no la política.

“Anoche crean que nos alegramos un poco porque nos mandó un mensaje nuestro líder Baltazar Valdez Armentia, que ya se había terminado la reunión y no había nada, y los regresaron. Pensamos que les querían parar algo bueno, pero después de varias horas se salieron y ya nos dijeron que no había nada”, compartió Rivera López.

El delegado del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano explicó que han enfrentado diversos factores y tras un consenso, han decidido no retroceder en su lucha.