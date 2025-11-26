$!Indefinida la toma de Minsa en Los Mochis; productores cumplen tres días de protesta

LOS MOCHIS._ La toma de las instalaciones de la industria Minsa en la zona industrial de Los Mochis, lleva tres días consecutivo por parte de los productores del norte de Sinaloa y advirtieron que la manifestación continuará de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas y viables del Gobierno Federal.
Roberto Rivera López, comisariado ejidal de El Ejido Las Vacas y delegado del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano, afirmó que la desesperación ante la crisis del campo es el motor de la movilización y no la política.
“Anoche crean que nos alegramos un poco porque nos mandó un mensaje nuestro líder Baltazar Valdez Armentia, que ya se había terminado la reunión y no había nada, y los regresaron. Pensamos que les querían parar algo bueno, pero después de varias horas se salieron y ya nos dijeron que no había nada”, compartió Rivera López.
El delegado del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano explicó que han enfrentado diversos factores y tras un consenso, han decidido no retroceder en su lucha.
“Condicionantes nos han hecho miles, por eso se hizo un consenso en todos los que participamos en el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano. Yo soy delegado y dijimos que no íbamos a soltar ni bajar la guardia”, mencionó.
Los productores criticaron la incongruencia por parte de las autoridades federales, que agudizan la crisis del campo con decisiones contradictorias a no sembrar maíz transgénico, pero que si lo exportan.
“Esto es falta de sensibilidad, principalmente para todos los mexicanos que somos los que llevamos alimento a todo México. Nos dicen que no se debe sembrar maíz transgénico, pero sí lo exportan. Hay una incongruencia; entonces, primero que nada, no somos autosuficientes”, indicó.
Por otro lodo acuso que las autoridades buscan dar carpetazo a los pagos que tienen pendiente, afectando a productores de ciclos agrícolas anteriores.
“Tampoco acepto que quieran dar carpetazo a todos los pagos pendientes. Ahí andan los pobres productores de sorgo también batallando por un mejor precio. Ya quieren olvidar el apoyo 2023-2024 y 2024-2025, entonces nosotros ya no hallamos ni qué hacer.”
Finalmente, el productor comento que el movimiento está integrado por agricultores de todos los tamaños y que, a pesar del cansancio, los manifestantes reiteraron que continuarán con su lucha.
“Vamos a resistir hasta que el cuerpo aguante. Nos han dicho que aguantemos, que los líderes van a seguir”, finalizó.