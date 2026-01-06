Industriales apuestan por un experto en la dirección de la Sedeco en Ahome

LOS MOCHIS._ Ante la vacante en la Secretaría de Economía del municipio, el sector empresarial de Los Mochis lanzó una petición clara al Ayuntamiento: no convertir la dependencia en una cuota política y nombrar a un perfil emanado de la iniciativa privada que entienda el “idioma” de los negocios.

La postura fue abanderada por la Intercamaral a través de Roberto Junior Miranda Lagarda, presidente de Canacintra Los Mochis.

Subrayó que la operación de una empresa conlleva desafíos específicos como lo son las nóminas, costos operativos, tramitología excesiva por lo cual un político tradicional difícilmente comprende con la agilidad necesaria.

Miranda Lagarda señaló que, aunque en el pasado ha habido funcionarios de diversos orígenes, la experiencia dicta que aquellos sin antecedentes empresariales sufren una curva de aprendizaje demasiado larga, lo que frena el dinamismo que requiere la economía local.

“Se rompe una continuidad, si bien ya veníamos de un relevo durante el año de cambio en la estafeta y ahora otra vez, sí entorpece un poquito la continuidad, las relaciones, volver a conectar y volver a plantear los planes, las necesidades, los problemas que desde el sector comercio vemos en la ciudad y bueno pues es volver a arrancar”, explicó.

Reconoció que los nombramientos recientes habían acertado al inclinarse por perfiles empresariales, una tendencia que, a su juicio, no debe perderse.

Para la Intercamaral, el próximo titular de Sedeco debe funcionar de manera eficiente entre las necesidades del gremio y la burocracia gubernamental, advirtiendo que el colocar a alguien ajeno a la realidad productiva podría entorpecer la competitividad del municipio y el acceso a programas de fomento económico

“Dependiendo quién sea obviamente y todo, ojalá sea alguien que ya tenga un antecedente que tenga más conocimiento del tema este para poderlo enganchar rápido”, puntualizó Miranda Lagarda.