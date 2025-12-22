$!Ingresan a Hospital Pediátrico a niño con lesión ocular por explosión de pirotecnia

La víctima, identificada como Brian Alexis “L”, manipulaba pirotecnia cuando uno de los dispositivos detonó antes de ser lanzado, lo que causó el impacto directo en la cara.

El accidente tuvo lugar en una comunidad del municipio de Huatabampo, Sonora, en los límites con el Valle del Carrizo.

LOS MOCHIS._ Un menor de ocho años de edad fue ingresado al Hospital Pediátrico de Culiacán para recibir atención especializada, luego de sufrir una lesión en el rostro provocada por la detonación de un artefacto de pólvora.

Familiares trasladaron al infante al Hospital Integral del Valle del Carrizo para los primeros auxilios.

Debido a la naturaleza de la herida, el personal médico ordenó su envío al Hospital General de Los Mochis.

Aunque el reporte fue difundido por Protección Civil del Estado de Sinaloa este fin de semana, los registros indican que el hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre.

Los especialistas en Los Mochis detectaron un compromiso en la visión del paciente, por lo que se determinó su traslado a la capital del estado.

Actualmente, el niño permanece bajo observación en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde los médicos evalúan el daño en el globo ocular.

Este suceso representa el primer ingreso hospitalario relacionado con el uso de pirotecnia documentado por las autoridades de Sinaloa en la presente temporada decembrina, a pesar de que el incidente se originó en la entidad vecina.