Inicia CEDH investigación de oficio por desplazamientos en Choix

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa inició una investigación de oficio a raíz de los desplazamientos forzados de personas en la comunidad de Los Cedros, en Choix.

El visitador general de la CEDH en la zona norte, Germán Josías Álvarez Gutiérrez precisó que registran 22 personas desplazadas de la comunidad de Los Cedros, de las cuales ocho se encuentran en un albergue en la cabecera municipal y el resto con familiares.

De acuerdo con los testimonios de las personas desplazadas, aseguró, que bajaron al municipio, el 9 de abril, por miedo a la situación de violencia.

“En el albergue se cuenta con ocho personas, y algunas otras personas se están quedando ahí mismo con familiares en la cabecera municipal [...] Tenemos un total de 22 personas”

“En lo que se refiere por parte de las personas, por temor salieron de sus casas, más no refieren enfrentamiento en su comunidad, solamente que por temor salieron de allá, de sus casas y en espera de poder regresar a ellas”.

Durante este jueves, visitadores de la CEDH acudieron al municipio a recoger testimonios de las personas desplazadas así como con autoridades municipales.

“El día de ayer se platicó con la presidenta municipal del municipio Choix quienes manifestaron estar con toda la disponibilidad de atender a esas personas, tanto así que llevan el albergue y se les ha cuidado con alimentos y con algunas colchonetas”, dijo.

El jueves 10 de abril, Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura confirmó que un docente de nivel primaria tuvo que ser rescatado de la comunidad de Los Cedros al quedar atrapado en medio de un conflicto armado del crimen organizado.

“Ayer (9 de abril) mismo nos envió el general Shazarino el informe de que ya estaba en casa”, aseguró la Secretaría de Educación estatal, cuestionada por medios de comunicación.

El visitador general de la CEDH del la zona norte señaló que la autoridad municipal de Choix informó que durante la semana pasada (del 1 al 8 de abril) algunas personas pasaron por la comunidad y les solicitaron apoyos como despensas y cobijas para retirarse con familiares a los municipios de El Fuerte o Ahome. Sin embargo, decidieron no dejar sus nombres o algún registro de su situación.

“Se manifestó (la autoridad municipal) que personas acudieron pero no se quedaron en Choix, cabecera Municipal sino que se fueron con familias, ahí en Choix, algunos a Él Fuerte, algunos a Ahome pero no mencionaron exactamente nombres porque no quisieron que pusieran nombres.

“En el informe de la autoridad manifestaron que no había personas albergadas, en su momento, la primer semana. Solamente se tuvo conocimiento de personas que llegaron a la cabecera municipal, solicitaron apoyo, se les dio el apoyo pero se retiraron del lugar con familias, ya sea en El Fuerte o en Ahome, pero no se quedaron ahí (en Choix)” .

Indicó que no tienen registros de personas desplazadas en Ahome y El Fuerte, de acuerdo con la información proporcionada por las propias autoridades municipales.

“En la información que tiene la comisión, en otros municipios, lo que es Ahome y El Fuerte no se tiene con personas desplazadas, bueno, que las autoridades sepan de ellas”, manifestó.