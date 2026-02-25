$!Inicia con fuerza la Colecta Anual Cruz Roja Los Mochis 2026; buscan meta de $4.4 millones

LOS MOCHIS._ Con el reto de reunir 4 millones 400 mil pesos para garantizar su operatividad y mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias, la delegación Los Mochis de la Cruz Roja Mexicana arrancó oficialmente su Colecta Anual 2026 mostrando un gran respaldo de la iniciativa privada y la sociedad civil. El banderazo de salida se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles 25 de febrero, en un evento dentro de las instalaciones de la Cruz Roja la cual congregó a autoridades gubernamentales, líderes empresariales y el cuerpo de voluntarios.





Durante el acto inicial, se informó que, gracias a las primeras aportaciones de empresarios y ciudadanos, la colecta ya cuenta con un fondo inicial de 342 mil pesos. Entre los aportes que impulsaron esta cifra, destacó la participación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Los Mochis. Su presidente, Simón Enrique Dorado Huitrón, hizo entrega formal de un cheque por 25 mil pesos, reafirmando el compromiso del sector comercio con la benemérita institución.





La jornada inició con excelentes noticias, pues gracias a las aportaciones conjuntas de empresarios y ciudadanos, se anunció que hasta el día de hoy la suma recaudada se mantiene en la destacada cantidad de 1 millón 867 mil pesos. El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, encabezó la ceremonia e hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa, recordando que el apoyo a la Cruz Roja se traduce directamente en bienestar para las familias. “Esta colecta no solamente se trata de aportar una moneda o una cantidad específica, sino que se aporta confianza, certidumbre y conciencia, porque se trata de entender que lo que hoy estamos dando mañana se puede convertir en una ambulancia en operación para nuestros seres queridos o para nosotros mismos”, expresó el Presidente Municipal.





Por su parte, el Delegado de Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Nemesio Bloch Artola, enmarcó este arranque en los festejos por el 116 aniversario de la institución a nivel nacional. El líder estatal reconoció que la meta económica para Los Mochis es alta, pero indispensable. Asimismo, hizo un ejercicio de rendición de cuentas al señalar que los fondos recaudados tienen un destino específico y auditable como lo son: El mantenimiento operativo diario, la mejora de infraestructura en las instalaciones, la renovación y mantenimiento del parque vehicular de emergencias.



