Inicia en Ahome el registro para la nueva CURP Biométrica

LOS MOCHIS._ Como parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad de los datos personales, el municipio de Ahome comenzó oficialmente con el levantamiento de registros para la nueva CURP Biométrica.

El Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, fue uno de los primeros en acudir a actualizar sus datos, haciendo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta transición digital.

destacó que este procedimiento no es solo un trámite burocrático más, sino una herramienta de “blindaje” para el ciudadano, alineada con los estándares de seguridad que impulsa el Gobierno Federal para dar certeza jurídica a cada habitante del municipio.

“Ese servicio ya se está dando aquí en el municipio; es una de las nuevas medidas de seguridad del Gobierno Federal”, expresó, tras realizar su propio registro a primera hora.

Menéndez de Llano Bermúdez explicó que la integración de rasgos físicos únicos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, cierra la puerta a delitos que han ido en aumento, como el robo de identidad.

“Hay menos posibilidad de que alguien suplante tu información o tu identidad”, subrayó el Alcalde, recordando que la validación biométrica es un estándar internacional que ahora se implementa a nivel local.

Melissa Contreras, funcionaria del Registro Civil, detalló la mecánica del trámite.

Aclaró que el servicio es totalmente gratuito y el único documento necesario para iniciarlo es la credencial de elector vigente, pues se trata de una actualización del sistema existente.

La funcionaria enfatizó que esta tecnología será fundamental para la gestión de apoyos gubernamentales, asegurando que los recursos lleguen a quien realmente corresponden.

“Es para evitar la usurpación de identidad, ya que con nuestros datos ya capturados se evita eso, se constata que sea realmente la persona que vaya a recibir el beneficio”, indicó Contreras.

Aunque el registro ya está abierto y operativo en Ahome, las autoridades precisaron que la liberación del documento físico o la conclusión del proceso a nivel sistema dependerá del calendario federal asignado para el estado de Sinaloa.

Sin embargo, la recomendación oficial es acudir cuanto antes para dejar los datos biométricos capturados y validados, facilitando futuros trámites ante dependencias estatales y federales.